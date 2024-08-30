قبل أكثر من عام.. نتنياهو "تجاهل" تحذيرا داخليا تنبأ بنشوب حرب

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهل تحذيرا من رئيس جهاز الأمن الداخلي بشأن احتمال اندلاع حرب، قبل أكثر من سنة.

وقالت الصحيفة إن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار حذر نتنياهو في يوليو من العام الماضي بأن "الحرب ستكون حتمية في مستقبل إسرائيل ما لم يتم تغيير طريقة إدارة الأمور".

وبحسب التقرير فإنه في 23 يوليو 2023، أي قبل يوم من تصويت الحكومة الإسرائيلية على أول تشريع رئيسي لإصلاح القضاء، طلب بار عقد اجتماع مع نتنياهو حذره فيه من أنه "بسبب التشريع المثير للجدل والانقسامات في المجتمع الإسرائيلي سيكون هناك فرصة لشن هجوم من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حرب".

ونقلت الصحيفة عن رئيس جهاز الأمن الداخلي قوله "اليوم أنذركم بالحرب، ولكن لا نعرف اليوم والوقت الذي ستندلع فيه".

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وفقا للصحيفة فإنه على الرغم من أن بار بدا متأكدا من أن إسرائيل تتجه نحو الحرب، فإنه كان يشير على الأرجح إلى حرب على الجبهة الشمالية، مع ميليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران، أو إلى تصعيد في الضفة الغربية، واندلاع "انتفاضة ثالثة" يمكن أن تتوسع لاحقا، وليس الدخول في حرب مع حركة "حماس".

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى رد على ما ورد في التقرير ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو "لم يتلق أي تحذير بشأن الحرب في غزة لا في التاريخ المزعوم في المقال بل وحتى قبل دقيقة واحدة من بدء هجوم صباح السابع من أكتوبر"، بحسب تعبيره.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قال الخميس الماضي أمام لجنة تحقيق مدنية مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر إن مسؤولين أمنيين أبلغوا نتنياهو في عدة مناسبات بأن السياسات التي تنتهجها حكومته أدت إلى "تآكل الردع الإسرائيلي"، وفق تعبيره.