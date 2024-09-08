غالانت يشير إلى دور إيراني في هجوم معبر "اللنبي"

لمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إلى دور إيراني في الهجوم الذي وقع عند معبر "اللنبي" الذي يربط الجانب الأردني بالجانب الإسرائيلي.

وقال غالانت عبر تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، إنه "في مواجهة المحاولات الإيرانية لنشر الإرهاب إلى حدودنا وأراضينا، فإننا نزيد إجراءاتنا، ونأخذ زمام المبادرة لإحباط الإرهاب في يهودا والسامرة والحدود الشرقية، ومستعدون لإحباط هذا الجهد في كل الساحات القريبة والبعيدة".

وأضاف غالانت: "أشعر بالحزن لوفاة أدريان مارسيلو بودميسر، ويوري بيرنباوم، ويوحانان شوري، الذين قُتلوا هذا الصباح في هجوم إطلاق نار خطير عند معبر اللنبي، وأرسل تعازيّ لأسرهم وأصدقائهم وأحبائهم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعليقًا على عملية إطلاق النار في معبر اللنبي التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، إن بلاده محاطة بأيديولوجية قاتلة تقودها إيران.

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ونفذ سائق شاحنة أردني، اليوم الأحد، هجومًا مسلحًا بواسطة مسدس في معبر اللنبي، على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع الأردن.

وقُتل في الهجوم 3 إسرائيليين، أصيبوا في بداية الأمر إصابات حرجة جداً، قبل إعلان وفاتهم نتيجة تعرضهم للرصاص من مسافة قصيرة.