أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن مناسبة وطنية جديدة في الإمارات باسم "يوم عهد الاتحاد".

وقال رئيس الإمارات، عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم الخميس: "في مثل هذا اليوم عام 1971, وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر".

وأضاف: "يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه. واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد".

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، "تتمثل أهداف "يوم عهد الاتحاد" في ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول خطوات تأسيس الاتحاد، وتعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام.. يضاف إلى ذلك تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم والتضحيات والجهود التي بذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي".