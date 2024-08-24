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هل كان لـ"العملاء" دور في اغتيال إسماعيل هنية؟ | إرم نيوز

العالم العربي

هل كان لـ"العملاء" دور في اغتيال إسماعيل هنية؟

هل كان لـ"العملاء" دور في اغتيال إسماعيل هنية؟
إسماعيل هنيةالمصدر: رويترز
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
24 أغسطس 2024، 11:34 ص

نفى وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، اليوم السبت، أي دور للعملاء في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال خطيب في تصريح صحفي بشأن تورط عملاء وجواسيس إيرانيين في العملية، "بحسب تقارير وبيانات الحرس الثوري لم يظهر أي دور للعملاء في عملية اغتيال هنية".

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واغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في 31 يوليو/ تموز الماضي، في محل إقامته شمالي العاصمة طهران.

وتضاربت المعلومات والروايات التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية بشأن اغتيال هنية.

وقال الحرس الثوري في بيان له، إنه تم استهداف هنية بصاروخ موجه يزن 7 كيلوغرامات، محمّلاً إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الاغتيال.

وتوعد كبار المسؤولين في إيران، من بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، برد حاسم وقوي على اغتيال هنية.

حركة حماسإسماعيل هنيةإيران

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