قتلى سوريون بينهم 3 أطفال إثر غارة إسرائيلية على لبنان

قُتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال سوريين؛ إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا جنوب لبنان، بينما أعلنت ميليشيا "حزب الله" إطلاق صواريخ على إسرائيل رداً على إحدى الغارتين.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن 3 أطفال سوريين قتلوا في غارة استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت"، وذكرت لاحقاً أن غارة أخرى بواسطة مسيّرة استهدفت بعد ظهر اليوم دراجة نارية، على طريق كفرتبنيت - الخردلي، وأدت إلى مقتل سوريين اثنين.

وقال "حزب الله" في بيان إنه استهدف "مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا" رداً على ذلك.