تقارير: ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية للتراجع عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

أكدت تقارير عبرية، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على السلطة الفلسطينية من أجل التراجع عن قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وذلك بعد العمليات المسلحة التي وقعت بمدينة القدس المحتلة، وأدت لمقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وبحسب التقارير، فإن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من تجميد التنسيق الأمني بالكامل، وستبقي على قنوات معينة مفتوحة مع إسرائيل، وذلك بالرغم من توقف اللقاءات الميدانية بين الضباط الفلسطينيين والإسرائيليين.