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العالم العربي

في أول زيارة منذ الحرب.. آبي أحمد يجري مباحثات في السودان

في أول زيارة منذ الحرب.. آبي أحمد يجري مباحثات في السودان
آبي أحمد (يسارا) مع البرهانالمصدر: سونا
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 9:19 ص

في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب السودانية، وصل إلى مطار بورتسودان، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في زيارة رسمية للسودان.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، يجري آبي أحمد خلال الزيارة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار الحرب السودانية، رغم محاولات التوصل إلى اتفاق لإنهائها وتوفير الحماية للمدنيين.

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السودان.. لماذا رفض البرهان و حلفاؤه "مخرجات القاهرة"؟

 

ويوم السبت الماضي، استضافت العاصمة المصرية مؤتمرًا للقوى السياسية والمدنية السودانية تحت شعار "معاً لوقف الحرب في السودان"، رفض حلفاء الجيش السوداني مخرجاته بعد مشاركتهم في المؤتمر.

ومن جهتها، رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، الاثنين، بمخرجات مؤتمر القاهرة.

السودان

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