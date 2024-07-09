في أول زيارة منذ الحرب.. آبي أحمد يجري مباحثات في السودان

في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب السودانية، وصل إلى مطار بورتسودان، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في زيارة رسمية للسودان.

وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، يجري آبي أحمد خلال الزيارة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار الحرب السودانية، رغم محاولات التوصل إلى اتفاق لإنهائها وتوفير الحماية للمدنيين.

ويوم السبت الماضي، استضافت العاصمة المصرية مؤتمرًا للقوى السياسية والمدنية السودانية تحت شعار "معاً لوقف الحرب في السودان"، رفض حلفاء الجيش السوداني مخرجاته بعد مشاركتهم في المؤتمر.

ومن جهتها، رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، الاثنين، بمخرجات مؤتمر القاهرة.