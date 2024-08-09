أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الجمعة، تدمير محطة تحكم أرضية وصواريخ ومسيّرتين لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن قواتها "نجحت في تدمير صاروخين مضادين للسفن ومحطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

كما دمرت القوات الأمريكية، "سفينة حوثية سطحية غير مأهولة في البحر الأحمر"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه الأسلحة شكلت "تهديدًا واضحًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، قائلين إن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.