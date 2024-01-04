مرحلة جديدة.. هكذا يؤثر اغتيال العاروري على المواجهة بين حماس وإسرائيل
رأى خبير عسكري وإستراتيجي لبناني، أن اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري "يشكل بداية لمرحلة جديدة من الصراع بين إسرائيل والحركة الفلسطينية".
وقال العميد الركن المتقاعد خالد حمادة، لـ"إرم نيوز"، إن "مقتل العاروري إنجاز حقيقي للجيش الإسرائيلي، حققه بعد 3 أشهر من القتال والإخفاق الميداني في قطاع غزة".
اختراق كبير
وأضاف حمادة، أن "العاروري شخصية هامة كانت مستهدفة ليس من قبل إسرائيل فقط، بل من قبل الولايات المتحدة أيضا، بحسب ما أُعلن سابقا، وهو كان يعلم تمامًا أنه متابع وملاحق".
واستطرد: "أما عن سبب وجوده في الضاحية الجنوبية لإجراء اجتماعات في مربعات حزب الله، فلا يمكن التنبؤ بأسباب وموجبات هذا الاجتماع، ولكن الاغتيال يشير لاختراق أمني واضح وكبير".
ولفت حمادة، إلى أن الاغتيال "يثير تساؤلات حول قدرات التدابير الأمنية المتخذة في مربعات حزب الله على حماية شخصيات المقاومة الفلسطينية الموجودة في معاقلها".
وتابع: "على حزب الله إعادة النظر بتدابيره الأمنية؛ وربما إجراء تعديلات جذرية على الأمن، ودراسة كيفية حصول هذا الاختراق لمربعه الأمني الذي يحظى بعناية خاصة من قبل أجهزته الأمنية".
ثغرة كبيرة
وحول أثر هذا الاغتيال على حركة حماس وما يمكن أن يكون الردّ، قال الخبير العسكري: "يمكن الذهاب بعدة اتجاهات؛ العاروري قيادي يمثل قيمة في حماس، ولديه خبرة طويلة وتمرّس في التعامل مع إسرائيل، وبنى كوادر للحركة داخل الضفة الغربية، وربما يشار له بأنه أحد المخططين لطوفان الأقصى".
واعتبر أن "اغتيال العاروري ربما يترك ثغرة كبيرة على صعيد القرارات الكبرى لما له من وزن في حركة حماس، إنما على المستوى الميداني وعلى مستوى هذا الصراع المفتوح مع إسرائيل، قد يزيد هذا الاغتيال الزخم والتصميم على عدم التنازل. وقد يكون مبعثا لعمليات توازي هذا الاغتيال".
ونوه حمادة، إلى أنه "ربما سننتظر المفاجأة التي ستقدمها حماس للرد على هذا الاغتيال، والقول إنه فعلا هناك قدرات لاختراق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية واستهداف شخصيات ثمينة أو ربما أهداف ذات قيمة عالية يمكن أن توازي هذا الاغتيال. فلننتظر لنرى".