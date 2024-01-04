مرحلة جديدة.. هكذا يؤثر اغتيال العاروري على المواجهة بين حماس وإسرائيل

رأى خبير عسكري وإستراتيجي لبناني، أن اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري "يشكل بداية لمرحلة جديدة من الصراع بين إسرائيل والحركة الفلسطينية".

وقال العميد الركن المتقاعد خالد حمادة، لـ"إرم نيوز"، إن "مقتل العاروري إنجاز حقيقي للجيش الإسرائيلي، حققه بعد 3 أشهر من القتال والإخفاق الميداني في قطاع غزة".

اختراق كبير

وأضاف حمادة، أن "العاروري شخصية هامة كانت مستهدفة ليس من قبل إسرائيل فقط، بل من قبل الولايات المتحدة أيضا، بحسب ما أُعلن سابقا، وهو كان يعلم تمامًا أنه متابع وملاحق".

واستطرد: "أما عن سبب وجوده في الضاحية الجنوبية لإجراء اجتماعات في مربعات حزب الله، فلا يمكن التنبؤ بأسباب وموجبات هذا الاجتماع، ولكن الاغتيال يشير لاختراق أمني واضح وكبير".

ولفت حمادة، إلى أن الاغتيال "يثير تساؤلات حول قدرات التدابير الأمنية المتخذة في مربعات حزب الله على حماية شخصيات المقاومة الفلسطينية الموجودة في معاقلها".

وتابع: "على حزب الله إعادة النظر بتدابيره الأمنية؛ وربما إجراء تعديلات جذرية على الأمن، ودراسة كيفية حصول هذا الاختراق لمربعه الأمني الذي يحظى بعناية خاصة من قبل أجهزته الأمنية".