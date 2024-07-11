"الدعم السريع" تخترق دفاعات الجيش السوداني في سنار

تمكنت قوات الدعم السريع، اليوم الخميس، من اختراق دفاعات الجيش السوداني حول مدينة سنار، جنوب شرق البلاد، بعد محاصرة المدينة من 3 جهات.

وقالت مصادر محلية إن قوات الدعم السريع هاجمت اليوم مدينة سنار من 4 محاور في وقت متزامن واشتبكت مع قوات الجيش والميليشيات المتحالفة معه لأكثر من 3 ساعات.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات اندلعت في محطة "كبري العرب" شمال غرب سنار ، ومنطقة "مايرنو" جنوب سنار على الطريق الرابط مع مدينة سنجة، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع منذ الـ30 من يونيو/ حزيران الماضي.

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وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات أخرى في منطقة "حلة البير" بالاتجاه الغربي لمدينة سنار على مسافة 10 كيلومترات، باتجاه "جبل موية" الذي سقط في يد قوات الدعم السريع أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

إلى ذلك أعلن قائد ميليشيا البراء بن مالك، التي تقاتل مع الجيش السوداني، عن مقتل قائد قطاع ولاية سنار، قصي بشرى، في المعارك التي شهدتها المدينة اليوم الخميس.

ونشرت قوات الدعم السريع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تقول فيها إن مقاتليها تجاوزوا الدفاعات المتقدمة للجيش السوداني حول سنار.

ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة سنجة في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أصبحت مدينة سنار الواقعة في اتجاه الشمال تحت الحصار من ثلاث جهات، هي الجنوب والشمال والغرب.

وتتمركز قوات الدعم السريع على بعد أربعين كيلومتراً من جهة الشمال والغرب عند منطقة جبل موية، ومن الجنوب على مسافة 60 كيلومتراً عند مدينة سنجة.