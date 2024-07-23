كشف عضو البرلمان الإيراني عن الطائفة السنية، النائب عبد الكريم حسين زاده، أن رئيس مجلس قيادة المرحلة الانتقالية للحكومة الإيرانية الجديدة محمد جواد ظريف، طلب منه الترشح لشغل منصب وزاري في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.

وقال زاده لـ"إرم نيوز": "لقد وافقت على طلب تقدم به ظريف لتولي منصب وزاري في الحكومة الإيرانية الجديدة".

وأضاف أن "المنصب الذي ترشحت لشغله هو وزارة الطرق والتنمية الحضرية"، مشيراً إلى وجود مرشحين آخرين لشغل هذا المنصب إلى جانبه من أبرزهم الوزير الأسبق عباس آخوندي.

وآخوندي سياسي إصلاحي شغل هذا المنصب في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني وقد ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، لكن مجلس صيانة الدستور رفض ترشحه.

وذكر النائب حسين زاده ممثل أهالي مدينة "نقدة وآشنوية" التابعة لمحافظة آذربيجان الغربية "أنه ينتظر ما تتوصل إليه اللجان التي يقودها ظريف بشأن المرشحين للمناصب الوزارية في حكومة بزشكيان".

أخبار ذات علاقة ظريف: الإعلان عن قائمة الوزراء بحكومة بزشكيان الثلاثاء

وكان مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني المنتخب قد تعهد بضمان حقوق الأقليات الدينية.

ويعد أتباع المذهب السني ثاني جماعة دينية بعد الشيعة، وأكبر الأقليات الدينية في البلاد، ويشكلون نحو 12% من سكان إيران البالغ عددهم 87 مليون نسمة.

في حين تشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن السنة يشكلون نسبة قرابة 20 في المئة من إجمالي سكان إيران.

ومنذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979 لم يتسلم أي سني منصب وزير في أي من الحكومات المتعاقبة.