دعت السعودية، اليوم الأحد، للنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وذلك بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق يمنية، في تصعيد عسكري جديد يتزامن مع الهجوم المستمر على قطاع غزة.

وقالت وزارة خارجية المملكة في بيان، إنها "تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن بعد الهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة".

وأضافت أن تلك الهجمات "تضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة".

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ودعت الخارجية السعودية "كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب، وأن يضطلع المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة والفاعلة بأدوارهم ومسؤولياتهم لإنهاء الصراعات في المنطقة".

وأكدت استمرار جهود المملكة "لإنهاء الحرب على غزة، ودعمها المستمر لجهود السلام في اليمن، لتجنيب شعبها الشقيق المزيد من المعاناة، وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة".

وجاء بيان الخارجية السعودية بعد ساعات من تصريح للمتحدث باسم ‫وزارة الدفاع‬ في المملكة، العميد تركي المالكي، قال فيه إن بلاده "ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة، وأن المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت".‬

وشنت إسرائيل مساء أمس السبت، عدة غارات جوية استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ردًا على الهجوم الحوثي الذي استهدف تل أبيب قبل يومين، وتسبب بمقتل إسرائيلي واحد.