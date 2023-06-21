استمرار المواجهات في الضفة الغربية

شهدت بضع مدن في الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، تصعيدًا في المواجهات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مسلحين أطلقوا النار قرب موقع عسكري غربي مدينة رام الله دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أفراده ردّوا بإطلاق النار على المسلحين وقاموا بأعمال التمشيط بحثًا عنهم.

كما أقدم مستوطنون فجر اليوم على مهاجمة محلات تجارية وإحراق مركبات في قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية، أن "مستوطنين هاجموا المحلات التجارية وحطَّموا محتوياتها، كما حطَّموا المركبات الواقعة على الشارع الرئيس".

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين فروا إلى مستوطنة "بيت آريه" المقامة على أراضي اللبن الغربي، وفقًا للمصادر ذاتها.

وفي جنين، أعلن الطاقم الطبي في مستشفى جنين صباح اليوم وفاة طفلة (15 عامًا) متأثرة بجروح أصيبت بها خلال الاقتحام الأخير الذي نفَّذه الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومُخيَّمِها.

ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين جرّاء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيَّمِها إلى 7 قتلى بينهم طفل، فيما أصيب 91 بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة.