الإسرائيليون يبدأون بتخزين الغذاء والدواء تحسبا للحرب | إرم نيوز

قال موقع "ماكو" العبري، اليوم الأحد، إن الإسرائيليين بدأوا في تخزين كميات كبيرة من الأغذية والأدوية تكفيهم لأوقات طويلة، تحسبًا لاندلاع مواجهة أوسع مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأوضح الموقع، التابع للقناة 12 الإسرائيلية، أنه على الرغم من عدم ورود تعليمات جديدة من وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن المستشفيات، لا سيما الشمالية منها، رفعت حالة التأهب إلى القصوى استعدادًا لأي سيناريو.

وبيّن أنه في ظل الهجوم، الذي شنته إسرائيل ضد ميليشيا حزب الله، وتزايد المخاوف من التصعيد الأمني المحتمل، أجرى وزير الصحة الإسرائيلي، أورئيل بوسو، برفقة المدير العام للوزارة، موشيه بار، تقييمًا للوضع مع رؤساء المنظومة الطبية في وزارة الصحة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الإسرائيلية "نظام الرعاية الصحية يعمل بشكل مستمر منذ بداية الحرب لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ".

أصدر وزير الصحة الإسرائيلي تعليماته بمواصلة الحفاظ على مستوى عال من التأهب والاستعداد، تحسبًا لمواصلة إطلاق النار على إسرائيل أو أي سيناريوهات أخرى.

وأشار الموقع إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، المستشفى الأقرب إلى الحدود الشمالية، وإلى أنهم لم يتلقوا تعليمات خاصة من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، لكنهم اتخذوا الإجراءات، وطلبوا من الموظفين التأكد من البقاء بالقرب من المناطق المحمية.