عاجل

وزير الخارجية الإيراني: ردنا على الهجوم الإرهابي الإسرائيلي بطهران سيكون حاسما ومحسوبا جيدا
logo

الإسرائيليون يبدأون بتخزين الغذاء والدواء تحسبا للحرب | إرم نيوز

العالم العربي

الإسرائيليون يبدأون بتخزين الغذاء والدواء تحسبا للحرب

الإسرائيليون يبدأون بتخزين الغذاء والدواء تحسبا للحرب
أحد المستشفيات الإسرائيليةالمصدر: موقع "ماكو" العبري
ترجمات
ترجمات
25 أغسطس 2024، 7:26 م

قال موقع "ماكو" العبري، اليوم الأحد، إن الإسرائيليين بدأوا في تخزين كميات كبيرة من الأغذية والأدوية تكفيهم لأوقات طويلة، تحسبًا لاندلاع مواجهة أوسع مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأوضح الموقع، التابع للقناة 12 الإسرائيلية، أنه على الرغم من عدم ورود تعليمات جديدة من وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن المستشفيات، لا سيما الشمالية منها، رفعت حالة التأهب إلى القصوى استعدادًا لأي سيناريو.

وبيّن أنه في ظل الهجوم، الذي شنته إسرائيل ضد ميليشيا حزب الله، وتزايد المخاوف من التصعيد الأمني المحتمل، أجرى وزير الصحة الإسرائيلي، أورئيل بوسو، برفقة المدير العام للوزارة، موشيه بار، تقييمًا للوضع مع رؤساء المنظومة الطبية في وزارة الصحة.

أخبار ذات علاقة

واللا: قطع الكهرباء عن إسرائيل قد يكون المرحلة الثانية من رد "حزب الله"

 وجاء في بيان وزارة الصحة الإسرائيلية "نظام الرعاية الصحية يعمل بشكل مستمر منذ بداية الحرب لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ".

أصدر وزير الصحة الإسرائيلي تعليماته بمواصلة الحفاظ على مستوى عال من التأهب والاستعداد، تحسبًا لمواصلة إطلاق النار على إسرائيل أو أي سيناريوهات أخرى.

وأشار الموقع إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، المستشفى الأقرب إلى الحدود الشمالية، وإلى أنهم لم يتلقوا تعليمات خاصة من قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، لكنهم اتخذوا الإجراءات، وطلبوا من الموظفين التأكد من البقاء بالقرب من المناطق المحمية.

إسرائيل

أخبار ذات صلة

الأردن.. قيادي إخواني بارز يستقيل من "جبهة العمل الإسلامي"
الأردن.. قيادي إخواني بارز يستقيل من "جبهة العمل الإسلامي"
ما سر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس؟
ما سر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في خان يونس؟
تفاصيل "ملف سري" للتوسع الحوثي في القرن الأفريقي
تفاصيل "ملف سري" للتوسع الحوثي في القرن الأفريقي
لماذا فشل مشروع "أتلانتس" الإسرائيلي لإغراق أنفاق حماس؟
لماذا فشل مشروع "أتلانتس" الإسرائيلي لإغراق أنفاق حماس؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC