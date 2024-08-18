تُجري إسرائيل "تحقيقا قويا" مع جنود يشتبه في أنهم اعتدوا جنسيا على سجين فلسطيني، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأحد.

ونددت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، يوم الجمعة الماضي، بما وصفته بأنه حالة "مروعة بشكل خاص" تعرض فيها سجين فلسطيني لما قيل إنه اعتداء جنسي على أيدي جنود إسرائيليين، وقالت إن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، إن الادعاء العام طلب وضع الجنود المتهمين بإساءة معاملة سجين فلسطيني رهن الإقامة الجبرية بالمنازل حتى يوم الخميس المقبل.

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وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجنود متهمون بالاعتداء جنسيا على عضو في وحدة نخبة تابعة لحركة حماس في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.

وقالت الوزارة "لا تزال إسرائيل ثابتة على التزامها بسيادة القانون والمعاملة الإنسانية لجميع المعتقلين، مع فتح السلطات الإسرائيلية تحقيقات بصورة منهجية في جميع الادعاءات المتعلقة بممارسة العنف مهما كان نوعه"، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".

وتقول الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير متعددة عن اتهامات بتعذيب فلسطينيين محتجزين منذ الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.