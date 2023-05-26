الخارجية الفلسطينية تدين مقترح قانون إسرائيلي للسيطرة على أراضٍ في الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما تناقلته مصادر إسرائيلية حول مقترح قانون إسرائيلي جديد يقضي بفرض الحماية الإسرائيلية على مزيد من المحميات الطبيعية والبيئية في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان وصلت نسخة منه لـ"إرم نيوز" أن "إسرائيل ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، عبر الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتعميق الاستيطان".