تجدد القتال في الخرطوم بعد هدنة قصيرة

تجددت الاشتباكات وسُمِع إطلاق نيران المدفعية في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح الأحد بعد وقت قصير من انتهاء وقفٍ لإطلاق النار استمر 24 ساعة.

وقال شهود عيان إن القتال استؤنف عقب انتهاء سريان وقف إطلاق النار في السادسة صباحًا، الـ(0400 بتوقيت غرينتش) في شمال أم درمان التي تشكل إلى جانب الخرطوم وبحري المجاورتين العاصمة المثلثة حول ملتقى نهر النيل.

وأفاد سكان بأنهم سمعوا قصفًا مدفعيًّا في منطقة شرق النيل في الضواحي الشرقية للعاصمة، بينما وردت أنباء عن انفجارات واشتباكات في الخرطوم.

وشهد الأسبوع المنصرم، منذ انتهاء سريان آخر وقف لإطلاق النار في الثالث من يونيو، قتالًا عنيفًا، إذ دارت بعض الاشتباكات في محيط قواعد عسكرية مهمة، وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مجمع لتصنيع الأسلحة في جنوب الخرطوم.