إصابة صحفي موال لـ"حزب الله" على الهواء مباشرة بغارة إسرائيلية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة الصحفي اللبناني فادي بودية الموالي لميليشيا "حزب الله"، على الهواء مباشرة خلال مشاركته عبر خاصية سكايب في برنامج "حبر سياسي" الذي يبث على قناة "آي نيوز" العراقية.

خلال البث المباشر، سُمع دوي انفجار قوي أعقبه تحطم زجاج نافذة في الموقع الذي كان يتواجد فيه بودية بمنطقة البقاع.

وأفاد ناشطون بأن بودية أصيب بجروح متوسطة جراء الحادث.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 356 شخصًا وإصابة 1246 آخرين، وفق آخر تحديثات وزارة الصحة.

وشنت إسرائيل غارات عنيفة ومكثفة على جنوب لبنان عقب هجوم "حزب الله" الأعمق منذ الثامن من أكتوبر، الذي استهدف قاعدة "رامات دافيد" الجوية ومجمع شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية باستخدام نوع جديد من الصواريخ يحمل اسم "فادي 1" و"فادي 2".

وفي رسالة فيديو موجهة للشعب اللبناني، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحرب ليست ضد الشعب اللبناني، بل ضد حزب الله"، متهماً الحزب باستخدام المدنيين كدروع بشرية. وأكد نتنياهو أن مهمة إسرائيل هي الدفاع عن مواطنيها وإزالة الأسلحة الموجهة ضدها.

كما دعا نتنياهو اللبنانيين إلى أخذ التحذيرات الإسرائيلية بجدية والابتعاد عن مناطق الخطر، مشيرًا إلى أن بإمكانهم العودة بأمان إلى منازلهم بمجرد انتهاء العملية العسكرية.