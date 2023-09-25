البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم حوثي قرب الحدود السعودية اليمنية

أعلنت قوة دفاع البحرين مساء اليوم الإثنين، مقتل ضابط وفرد في القوة إثر هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن القوة قولها في بيان إنه "جرى صباح اليوم الاثنين استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وأضاف البيان: "جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وأشار إلى "إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن".