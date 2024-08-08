ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على شخص يُكنى بـ"أبو بكر"، ويعد من أكبر قيادات تنظيم "داعش" غربي الموصل، مركز محافظة نينوى، وثاني أكبر مدينة في العراق.

وقال مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى لـ"إرم نيوز"، إن "قوة أمنية تابعة لاستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من إلقاء القبض على القيادي في تنظيم داعش والمكنى أبو بكر، خلال عملية أمنية معقدة غربي الموصل".

أخبار ذات علاقة الأمن العراقي يعتقل 5 متورطين في هجوم استهدف قاعدة "عين الأسد"

وأضاف أن "القيادي في التنظيم انتمى إلى الجماعات المسلحة المتطرفة منذ عام 2007، وشارك معهم في عمليات عديدة منها عملية السيطرة على مدينة الموصل عام 2014".

وبين المصدر الأمني أن "العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة قبل أشهر عديدة أفضت إلى ملاحقة ومتابعة للمدعو أبو بكر، حيث كان يختبئ في أحد الأنفاق داخل صحراء الجزيرة غرب الموصل".

وأشار إلى أن المدعو أبو بكر عمل في العديد من المفاصل داخل التنظيم منذ أن كان يعمل فيما يسمى (ديوان الجند) وصولا إلى تبوئه آمر كتيبة ومسؤولا عن مناطق غرب الموصل.

وأكد المصدر، أن المدعو أبو بكر اعترف صراحة بالعمليات المسلحة التي نفذها طوال عمله مع التنظيمات الإرهابية.

وبين أنه "تم تحويل أوراق المدعو أبو بكر إلى القضاء العراقي"، مرجحا أن "يتم الحكم عليه بأحكام مشددة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".