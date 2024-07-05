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العالم العربي

تحرير 25 مغربيًا من ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار

تحرير 25 مغربيًا من ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار
الشرطة المغربيةالمصدر: رويترز
محمد الجبلي
محمد الجبلي
05 يوليو 2024، 8:53 م

أعلنت المغرب، اليوم، عن تحرير 25 مغربيًا من قبضة عصابات الاتجار بالبشر تتمركز على الحدود بين ميانمار وتايلاند. ودعت إلى فتح تحقيق في ملف الضحايا.  

وطالبت "لجنة عائلات ضحايا الاتجار في البشر بميانمار" في بيان صادر عنها، الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يوجدون الآن في المغرب، وكذلك للذين تم تحريرهم وسيصلون قريبًا أرض الوطن.

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 وأشارت لجنة العائلات إلى تعرض الضحايا "لمختلف أنواع التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة".

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 واُخْتُطِف المغاربة، وهم مجموعة من الشبان والشابات، بعد إقناعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفرص توظيف وهمية في مجال التجارة الإلكترونية مقابل أجور مرتفعة.

وقُدمت للضحايا تذاكر طيران وإقامات مجانية في الفنادق، قبل نقلهم إلى مجمعات سكنية مغلقة، حيث جرى إجبارهم على العمل في شبكات احتيال إلكترونية وهمية في ظروف قاسية.

وشغلت هذه الواقعة الرأي العام في البلاد على مدار الأسابيع الماضية.

المغربميانمار

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