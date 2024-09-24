الإعلام العبري: أكثر من 300 صاروخ أطلقت اليوم على شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيا حزب الله أطلقت منذ الصباح أكثر من 300 صاروخ على مناطق مختلفة من شمال إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "أُطلق منذ صباح اليوم الثلاثاء أكثر من 300 صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه شمال إسرائيل"، وأكدت إصابة مبنى بأضرار بالغة في مستوطنة روش بينا، من دون وقوع إصابات.

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وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إلى إطلاق حزب الله مزيدًا من الصواريخ على مستوطنات في الشمال، مع سماع دوي صافرات الإنذار في كل من صفد، وروش بينا، ومناطق أخرى في الجليل الأعلى.

وقالت القناة 12 العبرية إن إصابات وقعت في مبانٍ بمستوطنة طمرة جراء سقوط صواريخ من لبنان، مشيرةً إلى سقوط صاروخ على طريق كان مزدحما للغاية.

وأشارت القناة إلى أن "عدة حرائق اندلعت في مناطق مفتوحة بعد سقوط صواريخ بمستوطنة هعماكيم، واندلاع حريق في مستوطنة يوكنعام، مع سقوط صواريخ في مستوطنات عسفيا ودالية الكرمل شمالي إسرائيل".

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء سقوط واعتراض صواريخ حزب الله، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وأعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، قصفه "مستوطنات كتسرين، وهجوشريم، وغيشر هزيف، بصليات صاروخية"، بالإضافة إلى قصف "قاعدة دادو العسكرية، شمالي إسرائيل، بـ 50 صاروخًا".

وأكد في بياناته أن هجماته جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه"، بحسب وكالة "رويترز".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، هجومًا هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر عن 558 قتيلًا، بينهم 50 طفلًا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.