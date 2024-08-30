"وشاية كاذبة".. السجن للبرلماني التونسي السابق الصحبي سمارة

أصدر قاض بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان التونسي "المنحل"، الصحبي سمارة، ومتهم ثان، وفقاً لـ"موزاييك".

وأصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس، بطاقة الإيداع، بتهم تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغيرها من التهم".

وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس حنان قداس، قالت إن "النيابة العمومية بالقطب سبق لها التعهد بالبحث بخصوص ما ورد عليها من طرف مخبر، حول معطيات تتعلق بتقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى المنذر الزنايدي، لأموال طائلة "قصد إرباك المسار الانتخابي وإدخال الفوضى بالبلاد".

وأضافت حنان قداس أن "الأبحاث كشفت عن زيف مزاعم المخبر، حيث تبين أنه ونائباً سابقاً بالبرلمان وأشخاصاً آخرين، افتعلوا جملة من الوثائق والتسجيلات، لغاية إدخال البلبلة بالبلاد وإرباك المسار الانتخابي، ليتقرر التخلي عن الملف لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قررت فتح تحقيق قضائي ضد المظنون فيهم، وهم أربعة أشخاص".

وبحسب "موزاييك"، فإنه "بإحالة المتهمين الأربعة على أنظار قاضي التحقيق، قرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين منهم من بينهما النائب السابق الصحبي سمارة، والإبقاء على الاثنين الآخرين بحالة سراح، في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية".