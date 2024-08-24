قالت تقديرات إسرائيلية إن ميليشيا حزب الله اللبنانية، تعتزم مهاجمة إسرائيل قريبًا، فيما رفعت أمريكا حالة التأهب بالمنطقة، وفق ما نقلته "هيئة البث" عن مسؤولين إسرائيليين كبار.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن المسؤولين الكبار أكدوا أن ميليشيا حزب الله، لم تتخلَّ عن الهجوم، بغض النظر عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

ولفتت إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، شاركوا بجلسات تقييم أمنية وسط تقدير بهجوم لحزب الله قريبًا".

ونقلت الهيئة عن مسؤولين قولهم إن "واشنطن رفعت حالة التأهب بالمنطقة، وأرسلت رئيس هيئة الأركان المشتركة في زيارة مفاجئة".

وبدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، سي.كيو براون، زيارة غير معلنة لمنطقة الشرق الأوسط اليوم السبت، لمناقشة سُبل تجنب أي تصعيد جديد للتوتر، تلافيًا لاتساع رقعة الصراع.

وبدأ براون رحلته في الأردن، وقال إنه سيسافر أيضًا إلى مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة لسماع وجهات نظر القادة العسكريين، وفق الهيئة الإسرائيلية.