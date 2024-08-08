قال مصدران مطلعان على المعلومات الاستخباراتية لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إن "حزب الله" اللبناني يخطط، على ما يبدو، لمهاجمة إسرائيل بشكل مستقل عن إيران.

وكانت إسرائيل قد استهدفت القيادي البارز في ميليشيا "حزب الله" فؤاد شكر في جنوب بيروت الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن "حزب الله" يتحرك بشكل أسرع من إيران في إعداد خطته، ومن المتوقع أن ينفذ الهجوم على إسرائيل في الأيام القادمة.

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في الوقت نفسه، يبدو أن إيران لا تزال تدرس كيفية الرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في طهران، وفقًا لما ذكره مسؤولون لـ CNN.

وأشار المصدر الثاني إلى أن "حزب الله" قد يتخذ خطوات غير متوقعة، وهو ما لا ينطبق على إيران بسبب قرب لبنان المباشر من إسرائيل. وأضاف أن هناك نقصًا في التنسيق الواضح بين ميليشيا "حزب الله" وإيران في الوقت الراهن.