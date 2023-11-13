"إرم نيوز" يوثق مغامرة خطيرة لمغادرة مستشفى الشفاء

روى ممرض فلسطيني، تفاصيل نجاته من الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة منذ عدة أيام، وذلك بعد اجتياح الدبابات الإسرائيلية لقطاع غزة ووصولها لمراكز رئيسة بالمدينة.

وقال الممرض جودت المدهون، في حديث لـ"إرم نيوز"، إنه "نجح برفقة شابين وفتاة في النجاة من الحصار الإسرائيلي لمستشفى الشفاء"، واصفاً بقاءه على قيد الحياة في عملية فراره من المستشفى بـ"المعجزة".

وأوضح المدهون، أنه قرر صباح اليوم مع مجموعة من المحاصرين المغامرة ومغادرة المستشفى، وتحركوا ركضاً من داخل المستشفى إلى خارجه بأقصى سرعة ممكنة كي لا يتمكن قناصة الجيش الإسرائيلي من قتلهم.

وأضاف المدهون: "ركضنا معاً من البوابة الرئيسة لمستشفى الشفاء باتجاه شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ولم نتوقف عن الركض لأكثر من ساعة، خوفاً على أرواحنا من القصف الإسرائيلي ورصاص جنود الجيش".