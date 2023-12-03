هل تنجح مبادرة الجزائر في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي؟

أعادت الجزائر التركيز على آلية رباعية مشتركة مع مالي والنيجر وموريتانيا لتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة التي بات عضوان فيها يعيشان تحت ارتدادات انقلابين عسكريين.

وخلفت الجزائر جارتها الجنوبية النيجر على رأس لجنة أركان العمليات المشتركة، حيث تم تسليم الرئاسة الدورية للمجلس بين البلدين خلال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء التي انعقدت بالجزائر العاصمة هذا الأسبوع.

وشارك في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، إضافة إلى قائد أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، كل من رئيس أركان الجيوش النيجرية العميد موسى صلاوو بارمو، ورئيس الأركان العامة للجيوش المالية اللواء عومار ديارا، ورئيس أركان الجيش البرّي الموريتاني اللواء محمد المختار شيخ منّي.

وانعقدت هذه الدورة الاستثنائية في سياق إقليمي يسوده الارتباك والضبابية ويتسم بعدم الاستقرار الذي يعاني منه اثنان من أعضاء اللجنة، وهما مالي والنيجر، اللذان يكافحان من أجل التعافي من الانقلابين اللذين تم تنفيذهما على التوالي في مايو 2021 ويوليو 2023.

وتستنفر السلطات الجزائرية أعضاء اللجنة التي تأسست عام 2010 لمنع استفادة المتطرفين من حالة عدم الاستقرار، ومن هنا جاءت الحاجة إلى زيادة التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في إطار التعاون الأمني رفيع المستوى.