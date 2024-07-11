تعادل حمولات 1150 شاحنة.. إسرائيل تشير لتراكم مساعدات غزة

قالت إسرائيل، الأربعاء، إن هناك مساعدات إنسانية تعادل حمولات 1150 شاحنة متراكمة في قطاع غزة.

وبحسب إسرائيل، تنتظر المساعدات تسلمها من الجانب الفلسطيني من معبر "كرم أبو سالم" في جنوب قطاع غزة، وفق "رويترز".

ودفع تراكم المساعدات الإنسانية في المعبر، الأمم المتحدة إلى القول: "نفعل ما بوسعنا".

وقالت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة" المسؤولة عن التنسيق مع الفلسطينيين إن 50 شاحنة مساعدات أخرى تنتظر أيضاً تسلمها من الجانب الفلسطيني من معبر "إيريز" (بيت حانون) شمال القطاع.

وأكدت الأمم المتحدة أنها تكافح لتوزيع المساعدات داخل القطاع، الذي تسكنه 2.3 مليون نسمة في ظل دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها العاشر وانهيار القانون والنظام.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: "أجل، يجري إيصال المساعدات. لكن على الجانب الآخر من ذلك، لديكم انعدام كامل للقانون إضافة إلى الصراع المستمر".

وأضاف: "نواصل فعل ما بوسعنا لإيصال ذلك إلى المحتاجين إليه. لا يجلس زملاؤنا في غزة مكتوفي الأيدي".

وقال إن شاحنات الأمم المتحدة التي تستطيع تسلم المساعدات "غالباً ما تفعل ذلك بكلفة ضخمة لأنها تتعرض للنهب أو الهجوم على يد عناصر إجرامية"، مضيفاً أن "بعض المساعدات تدخل، إلا أنها قليلة للغاية".

ولطالما اشتكت الأمم المتحدة من مخاطر وعقبات أمام إيصال المساعدات إلى غزة، إذ تفتش إسرائيل جميع شاحنات المساعدات قبل الموافقة على عبورها، فضلاً عن عراقيل أمام توزيعها داخل القطاع الذي أشار مؤشرٌ للجوع الشهر الماضي إلى ارتفاع خطر تفشي المجاعة فيه.

وذكر دوجاريك أن مهند هادي منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أطلع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على الوضع، الأربعاء، بعد يوم من زيارته لغزة.

ودخل هادي إلى غزة وخرج من خلال معبر "كرم أبو سالم".

وقال دوجاريك للصحفيين: "لقد رأى (هادي) مجموعة من الرجال معهم عصي ينتظرون مغادرة الشاحنات من معبر كرم أبو سالم إلى داخل غزة. جميع الشاحنات التي مر بجوارها كانت بها أضرار جسيمة، إذ تكسرت مسّاحات زجاجها الأمامي ومراياها وأغطية محركاتها".

وأضاف دوجاريك أن هادي رأى أيضاً عبوات من الدقيق المعزز من برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مبعثرة بطول الطريق من معبر "كرم أبو سالم" إلى غزة.

وفي شمال غزة، قال "برنامج الأغذية العالمي" إن العمليات العسكرية تحد من نشاطه.

وقالت شذى المغربي المتحدثة باسم "برنامج الأغذية العالمي" إن البرنامج لم يوصّل أي أغذية من معبر "إيريز" (بيت حانون) منذ يومين.

وأضافت: "أُخليت مواقع التوزيع وأُغلقت، ينزح السكان المذعورون من جديد وفي كل مرة يحدث هذا يصعّب علينا الوصول إليهم، لذا هناك تأثير كبير على عملياتنا".