قالت الشرطة ومصادر أمنية في العراق إن اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور أُصيبا بجراح خطيرة، الثلاثاء؛ جراء انفجار سيارة بمدينة السليمانية في إقليم كردستان شبه المستقل شمالي العراق.

وأضاف اثنان من المصادر الأمنية أن أفراد الشرطة طوقوا المنطقة، وبدؤوا على الفور تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار.

وذكرت مصادر في الشرطة، بحسب وكالة "رويترز"، أنه لم يتبين بعد ما إذا كان الانفجار ناجماً عن زرع قنبلة في السيارة، أم انفجار خزان وقود؟.

لكن مصدرا أمنيا واحدا قال إن الانفجار ناجم عن وضع قنبلة داخل سيارة عضوي حزب العمال الكردستاني.

وقال العراق، الاثنين، إنه ألقى القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بحزب العمال الكردستاني يُشتبه في تخطيطهم لهجمات بأنحاء البلاد، بما في ذلك استهداف خط أنابيب رئيس لتصدير النفط في الشمال.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في شمال العراق، منظمة إرهابية. ويشن حزب العمال تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984، قُتل فيه ما يزيد على 40 ألف شخص.

وتقوم القوات التركية بحملات عسكرية منتظمة في العراق المجاور على مسلحي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

ويكثف العراق ضغوطه على حزب العمال الكردستاني منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبغداد، في أبريل نيسان.