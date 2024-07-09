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العالم العربي

عشرات القتلى والجرحى إثر غارة على بلدة "عبسان" في غزة

عشرات القتلى والجرحى إثر غارة على بلدة "عبسان" في غزة
نسعف يحمل طفلا مصاباً في خان يونس المصدر: ا ف ب
وكالات
وكالات
09 يوليو 2024، 6:01 م

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيبوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت خياماً تؤوي عائلات نازحة أمام مدرسة في بلدة عبسان جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الجمعية، في بيان، أن استهداف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة عبسان شرقي خان يونس أدى إلى عشرات الإصابات والقتلى.

وأضافت أن "طواقم الإسعاف التابعة للجمعية ما زالت تعمل على إخلاء المصابين الذين يتم نقلهم لمستشفيي ناصر والأمل بالمدينة".

وقالت الجمعية في بيان ثان نقلته وكالة "الأناضول"، إن قتلى وجرحى سقطوا بقصف إسرائيلي لمنطقة "دوار أبو حميد وسط خان يونس". 

حرب غزةطوفان الأقصى

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