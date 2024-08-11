قال محمد بشير أبو نمو، رئيس وفد حكومة السودان، في بيان اليوم الأحد، إن الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية انتهت من دون التوصل إلى اتفاق على مشاركة وفد حكومي سوداني في محادثات مقررة في جنيف، يوم 14 أغسطس آب.

وتوجه وفد من الحكومة السودانية، يوم الجمعة، إلى جدة للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن دعوتها إلى المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

وأضاف أبو نمو، في تدوينة على موقع "فيسبوك"، "أعلـن، بصفتي رئيساً للوفد الحكومي فـي الاجتماعات التشاورية مـع الأمريكان فـي مدينـة جدة السعودية، انتهاء المشاورات مـن غير الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف - كتوصية للقيادة- سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم، أو ممثلًا للحكومـة حسب قرار الحكومة مـن الآن وصاعدا، والأمر كذلك متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها".

وأشار إلى أن "هناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري من دون اتفاق".

وكانت حكومة بورتسودان الخاضعة لسلطة الجيش أعلنت، يوم الجمعة، "إرسال وفد إلى جدة، يترأسه وزير المعادن محمد بشير عبدالله أبو نمو، للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة حول الدعوة المقدمة منها لحضور المفاوضات التي ستنعقد بجنيف في 14 أغسطس/آب الجاري بخصوص وقف إطلاق النار".

وأثار القرار جدلًا في السودان، وسط اتهامات للجيش السوداني من خصومه بـ"المراوغة" لإفشال محادثات جنيف، التي قُدمت فيها الدعوة لطرفي الصراع في السودان، وليس للحكومة.

وكان الحلفاء العسكريون للجيش السوداني طالبوا بإشراكهم في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا، قائلين إن تقديم الدعوة إلى الجيش وحده أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وتشمل قائمة هؤلاء الحلفاء الحركات المسلحة التي تنضوي تحت حلف "القوة المشتركة" وتقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، على رأسها حركة "تحرير السودان" بقيادة حاكم مني أركو مناوي، وحركة "العدل والمساواة" برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم.

يشار إلى أن الوفد الذي أرسله البرهان إلى جدة يقوده وزير المعادن المحسوب على حركة "تحرير السودان" التي يقودها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ويضم آخرين من الحركات المسلحة التي تقاتل مع الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، كما شارك في المشاورات السفير دفع الله الحاج علي المحسوب على جماعة نظام الرئيس السابق عمر البشير.