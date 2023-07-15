ممثلو الحكومة السودانية يصلون جدة لاستئناف المحادثات مع "الدعم السريع"

قالت مصادر بالحكومة السودانية لرويترز اليوم السبت إن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ ثلاثة أشهر.

ميدانيا، ذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم السبت أن ما لا يقل عن أربعة مدنيين قُتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجوم بطائرات مسيرة على مستشفى في مدينة أم درمان.

وجاء الهجوم وسط القتال الذي اندلع في منتصف أبريل/ نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع.