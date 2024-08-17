قُتل 21 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة وجنوبه، صباح اليوم السبت، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة بأن عمليات القصف والقتل اشتدت تزامنا مع الحديث عن التوصل إلى صفقة.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي استهدف فجر اليوم المناطق الشمالية وخان يونس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية اجتياح واسعة لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في حين يتوغل في مدينة خان يونس المجاورة، كما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان بعض المناطق في شمال القطاع إخلاء منازلهم.

وقال بيان مشترك من مصر وقطر والولايات المتحدة إن واشنطن قدمت، أمس الجمعة، اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة "يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 2735".