واشنطن تبدي انزعاجها من قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، أنها "منزعجة للغاية" من قرار إسرائيل المضي قدما في خطط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بعد أن وافقت إسرائيل على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر للصحفيين: "نعتقد أن المستوطنات عائق أمام حل الدولتين".

وكان المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل قد صادق على مخططات بناء الوحدات السكنية الجديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأشادت شخصيات قيادية من المستوطنين اليهود بالقرار.

ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية.