اليمن.. مقتل 5 أشخاص على الأقل إثر صواعق رعدية

قال مسؤولون ومصادر محلية، السبت، أن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، وأصيب عدد آخر خلال اليومين الماضيين بعد أن ضربت صواعق رعدية ناجمة عن أمطار غزيرة عدة محافظات في جنوب وشمال اليمن.

وارتفع بذلك عدد قتلى الأمطار والصواعق إلى 18 شخصا خلال أقل من أسبوع و23 شخصا منذ نهاية يونيو حزيران.

وأبلغت مصادر محلية في محافظة المحويت شمال غرب اليمن رويترز بأن شخصين توفيا مساء اليوم السبت بعد أن ضربت صواعق رعدية مديرية الطويلة بالمحافظة الجبلية.

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وأشارت المصادر إلى وفاة معلم في أثناء عودته من عمله في مدرسة بمحافظة المحويت في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وفي محافظة تعز، أفادت مصادر محلية بأن صاعقة رعدية أودت بحياة شخص كما أسفرت عن إصابة زوجته وأربعة من أبنائه. وفي محافظة ريمة الجبلية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، قال مسؤول محلي إن فتاة توفيت وأصيبت والدتها بجروح حرجة إثر صاعقة رعدية في قرية المقطار بمديرية الجعفرية.