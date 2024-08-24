كشف تقرير عسكري حديث عن مقتل وإصابة أكثر من 24 ألف مدني في محافظة تعز اليمنية بنيران ميليشيا الحوثي، منذ 2015 حتى منتصف العام الحالي.

وقال التقرير، الصادر عن محور تعز العسكري، الجمعة، إن ميليشيا الحوثي نفذت خلال هذه الفترة آلاف الجرائم باستهداف المدنيين بالقصف العشوائي، والقنص، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و146 مدنيا، بينهم 891 طفلا و466 امرأة، وإصابة 18 ألفا و65 آخرين، بينهم ألفان و176 طفلا، وألفان و669 امرأة.

وأوضح التقرير أن الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية في المناطق والأحياء السكنية وفي الطرقات أدت إلى مقتل 781 مدنيا بينهم 38 طفلا و23 امرأة، بالإضافة إلى إصابة ألف و308 مدنيين، منهم 76 طفلا و30 امرأة.

اختطاف وتهجير

وفي ما يخص الاختطافات والإخفاء والتهجير القسري، أشار التقرير إلى ارتكاب الميليشيا 6 آلاف و24 انتهاكا، توزعت على اختطاف 504 مدنيين، و175 حالة إخفاء قسري، و899 حالة احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات في هذا الجانب تسببت بـ 102 حالة وفاة وإعاقة.

وأضاف أن الميليشيا ارتكبت انتهاكات أدت إلى تهجير 4 آلاف و269 أسرة قسريًا.

المنشآت

وبحسب التقرير، اعتدت ميليشيا الحوثي على 617 منشأة من الممتلكات العامة، توزعت على تفجير 11 منشأة، وتدمير 87 منشأة، وإلحاق أضرار كلية بـ 62 منشأة وجزئية بـ 379، كما ألحقت أضرارا بـ 27 مركبة عامة، بالإضافة إلى اقتحامها ونهبها 31 منشأة.

ووثق التقرير اعتداء الميليشيا على 3 آلاف و617 منشأة من الممتلكات خاصة، منها تفجير 169 منشأة، وتدمير 224 منشأة، وتسببها بأضرار كلية بـ 353 مبنى ومنشأة خاصة، وأضرار جزئية بـ 2020 منشأة ومبنى خاص، و623 مركبة خاصة، بالإضافة إلى اقتحام ونهب 53 مبنى ومنشأة خاصة.