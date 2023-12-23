هيئة المعابر الفلسطينية تنفي تحركا إسرائيليا اتجاه "محور فيلادلفيا"

نفت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، اليوم السبت، وجود أي تحرك بري للجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر، وذلك بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام تفيد بنية الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة "محور فيلادلفيا" الذي يمتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأنشئ المحور عام 2005 بموجب اتفاق مصري إسرائيلي أُطلق عليه اسم "اتفاق فيلادلفيا"، وكان هدفه وقف عمليات التهريب، بالإضافة إلى تدمير الأنفاق الفلسطينية الممتدة إلى سيناء.

والمحور هو شريط ضيق بين مصر وغزة يبلغ طوله 14 كيلومتراً، من البحر الأبيض المتوسط غرباً وحتى معبر كرم أبو سالم شرقاً، سيطرت حركة حماس عليه عام 2007 عقب أحداث الانقسام الفلسطيني بغزة.

وقالت الهيئة في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة عنه إن "الجانب المصري نفى أي معلومات لديه عن نية الجيش الإسرائيلي التحرك في محور الحدود الفلسطينية المصرية"، مؤكدة بأن "كل المعلومات الميدانية عن تحركات على الحدود مع مصر انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم غير صحيحة".