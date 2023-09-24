القضاء العراقي ينهي عمل "مجالس كردستان"

وقالت عبد الواحد في تدوينة لها إنه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم، وهذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".

بالمقابل، قال رئيس مجلس محافظة أربيل علي رشيد، في تصريح صحفي، إن "جلسة المحكمة الاتحادية لم تكن مخصصة للتداول في قضية مجالس المحافظات، بل للتداول بشأن برلمان كردستان".

وأضاف أن المحكمة "وصفت القانون رقم (2) لسنة 2019 بأنه غير دستوري، والقانون المذكور هو تعديل للقانون رقم (3) لسنة 2009 في فقرتين تقول إحداهما إن مجالس المحافظات ستواصل أداء مهامها، وتقول الثانية إن المحافظ يتم انتخابه من داخل وخارج مجلس المحافظة، بينما كان انتخابه في السابق يجري في مجلس المحافظة".

وبين رشيد أن "قرار المحكمة الاتحادية سيضعنا في حالة فراغ قانوني، ولا نعرف كيف نتعامل مع القرار، وستجتمع لجنتنا القانونية لاحقاً لتقرر ما ينبغي أن نفعله".

وجرت انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان آخر مرة في 30 نيسان/أبريل 2014 لمدة 4 سنوات وكان مقررًا إجراؤها في العام 2018، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.