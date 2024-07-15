الحوثيون يستهدفون 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

قالت ميليشيا الحوثي اليمنية إنها استهدفت ثلاث سفن، بينها ناقلة نفط، في البحر الأحمر والبحر المتوسط ​​بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، وفق رويترز.

وقبل أسبوع أعلنت الميليشيا، الاثنين، عن استهداف 3 سفن في البحر العربي وخليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

وذكرت، في بيان لها، أنه تم استهداف السفينة (Maersk Sentosa) الأمريكية في البحرِ العربي، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.

واستهدف الحوثيون كذلك السفينة (Marthopolis) في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيّرة.

وشمل الاستهداف أيضاً السفينة (MSC Patnaree) الإسرائيلية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيّرة.

أخبار ذات علاقة الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين في خليج عدن وإيلات

وفي وقت سابق، قالت شركة الشحن العملاقة "ميرسك" إن السفينة "سنتوسا" التابعة لها أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في شمال خليج عدن.

وقالت "ميرسك" إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو عن وقوع أضرار في السفينة أو البضائع التي تنقلها.

وذكر متحدث باسم الشركة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقراً لها، أن السفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتبحر لصالح شركة ميرسك لاين المحدودة التابعة لها.

وأفادت "هيئة عمليات التجارة البحرية" البريطانية، في مذكرة إرشادية، بأن قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها على بعد نحو 180 ميلاً بحرياً (333 كيلومتراً) شرقي نشطون باليمن. وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير.