بعد عملية دامت 48 ساعة.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية انسحبت، مساء الخميس، من مدينة طولكرم ومخيميها؛ طولكرم ونور شمس، بعد عملية عسكرية واسعة استمرت 48 ساعة في الضفة الغربية.

وأسفرت العملية عن قتلى وإصابات ودمار كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، بحسب الوكالة.

ودمر الجيش الإسرائيلي شوارع رئيسية وشبكات المياه والصرف الصحي، واقتلع أعمدة كهرباء وهدم منازل ودمر مركبات.

وفور انسحابه، تمكنت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني من الدخول إلى مخيم نور شمس، الذي شهد مداهمات وإحراق منازل واعتقالات.

واقتحمت قوات إسرائيلية منازل المواطنين في مخيم نور شمس، بعد خلع أبوابها، وقامت بتفتيشها برفقة كلاب بوليسية، وتخريبها والتحقيق مع سكانها من أطفال ونساء وكبار بالسن، وحولت عدد منها لثكنات عسكرية بعد طرد أصحابها منها.

وامتد الأمر إلى مدينة ومخيم طولكرم، مع الدفع بتعزيزات عسكرية من آليات وجرافات ثقيلة جرفت عددا من الشوارع الرئيسية في المدينة تحديدا محيط دوار العليمي ودوار اليونس وشارع السكة ودوار اكتابا وحي الأقصى في ضاحية شويكة، وخلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية في تلك الأماكن، وفقاً لـ"وفا".