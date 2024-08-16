طالب مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، بقبول صفقة إنهاء الحرب التي تسبب فيها في غزة، على حد تعبيره.

وقال جون كيربي المتحدث باسم "مجلس الأمن القومي" الأمريكي إن "السنوار هو الذي وضع شعب غزة في موقف صعب للغاية، وهو صاحب القرار الوحيد في حماس".

واعتبر كيربي أن "بدء المفاوضات في الدوحة خطوة مشجعة لسد فجوات الاتفاق، كاشفاً أن "المناقشات تجري حالياً حول تفاصيل تنفيذ الاتفاق بشأن غزة"، وفق "العربية".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن "إسرائيل وحماس مطالبتان بتقديم تنازلات والعمل على التفاصيل النهائية، لأن الوقت حان للحد من التوترات والتصعيد في الشرق الأوسط"، حسب تعبيره.

ونوّه بأن "واشنطن تعمل من دون كلل للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تستطيع بلا شك سد الفجوات وإنجاز اتفاق التبادل ووقف النار بغزة، وأن إدارة بايدن ملتزمة بالتوصل لوقف النار في غزة وإعادة المحتجزين".

وأكد المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة "لا تريد أن ترى جبهة ثانية للحرب بين إسرائيل ولبنان، وأنها تعرف أن رد إيران المحتمل قد يشمل وكلاءها في اليمن ولبنان".