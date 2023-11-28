الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بتعويض متضرري القصف الإسرائيلي

نقل النائب اللبناني حسن فضل الله، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تأكيده التزام الحكومة بدفع التعويضات الكاملة لأصحاب المباني المتضررة من القصف الإسرائيلي، لإعادة إعمارها.

وأوضح فضل الله وهو نائب عن حزب الله، أن المبالغ المالية ستحدد في ضوء تقييم مجلس الجنوب لتكلفة تلك المباني، مشيرا إلى أنه "جرى خلال اللقاء مع ميقاتي الذي كان متجاوبا بشكل كبير، اتصال بوزير المالية وبمجلس الجنوب لإنجاز هذا الأمر".

وقال: "إن أصحاب هذه المنازل، يستحقون من الدولة اللبنانية كل رعاية بمعزل عما يقدم من جهات أخرى، سواء نحن أو أي جهة أخرى"، مضيفا: "صحيح أننا في حزب الله بدأنا بدفع التعويضات وقمنا بالإحصاءات وبمسح الأضرار، لكن هذا لا يعني أن الحكومة غير معنية بل هي معنية".

وقدم فضل الله أرقاما حول حجم الأضرار وفقا لإحصاء أنجزه حزب الله، يبين تضرر 37 مبنى بشكل كلي، واحتراق 11 مبنى، فيما بلغ مجموع المنازل المتضررة ضررا كبيرا أو طفيفا على السواء 1500 منزل من الناقورة إلى شبعا، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالسيارات والمزروعات.