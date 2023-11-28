الحكومة اللبنانية تؤكد التزامها بتعويض متضرري القصف الإسرائيلي
نقل النائب اللبناني حسن فضل الله، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تأكيده التزام الحكومة بدفع التعويضات الكاملة لأصحاب المباني المتضررة من القصف الإسرائيلي، لإعادة إعمارها.
وأوضح فضل الله وهو نائب عن حزب الله، أن المبالغ المالية ستحدد في ضوء تقييم مجلس الجنوب لتكلفة تلك المباني، مشيرا إلى أنه "جرى خلال اللقاء مع ميقاتي الذي كان متجاوبا بشكل كبير، اتصال بوزير المالية وبمجلس الجنوب لإنجاز هذا الأمر".
وقال: "إن أصحاب هذه المنازل، يستحقون من الدولة اللبنانية كل رعاية بمعزل عما يقدم من جهات أخرى، سواء نحن أو أي جهة أخرى"، مضيفا: "صحيح أننا في حزب الله بدأنا بدفع التعويضات وقمنا بالإحصاءات وبمسح الأضرار، لكن هذا لا يعني أن الحكومة غير معنية بل هي معنية".
وقدم فضل الله أرقاما حول حجم الأضرار وفقا لإحصاء أنجزه حزب الله، يبين تضرر 37 مبنى بشكل كلي، واحتراق 11 مبنى، فيما بلغ مجموع المنازل المتضررة ضررا كبيرا أو طفيفا على السواء 1500 منزل من الناقورة إلى شبعا، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالسيارات والمزروعات.
وقال إن الحكومة ستلتزم بدفع تعويضات لأصحابها، "وهذا الموضوع سنعلنه للمتضررين، وهذه الإجراءات يفترض بالحكومة أن تقوم بها في الأيام القليلة المقبلة"، لافتا إلى أن التعويضات ستشمل أيضا، "مخصصات لعوائل الشهداء الذين قضوا في الاعتداءات الإسرائيلية".
وكانت جبهة جنوب لبنان قد شهدت منذ الثامن من الشهر الماضي عمليات عسكرية على جانبي الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، أعقبت عملية "طوفان الأقصى"، حيث أعلن الحزب أن هذه الجبهة هي جبهة مساندة لحركة حماس في غزة.
وانتقد معارضون للحزب زجه لبنان في الحرب، في ظل أسوأ انهيار اقتصادي يمر به، وفي ظل شغور رئاسي يتمدد إلى أكثر من مؤسسة دستورية، فيما تساءلت كذلك أوساط مراقبة عن كيفية تأمين الأموال لتعويض المتضررين من القصف الإسرائيلي، في ظل أوضاع مالية سيئة، وفي وقت تعتمد فيه خطط الطوارئ الحكومية لمواجهة الأوضاع جنوبا على ما تقدمه المنظمات والجمعيات الدولية.