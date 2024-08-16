قال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، الخميس، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة "في أسرع وقت" لكن بـ "تحقيق انتصار".

لكنّ الرئيس الأمريكي السابق انتقد، خلال اللقاء الذي جمعه بنتنياهو في يوليو/ تموز، أيضاً، المطالبات بوقف إطلاق النار، وفق "رويترز".

وقال ترامب لصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "إنه (نتنياهو) يعرف ما يفعله.. شجعته على إنهاء ذلك... يجب أن ينتهي الأمر بسرعة، لكن بانتصار.. حقق انتصارك وانه المسألة. يجب أن يتوقف ذلك.. يجب أن يتوقف القتل".

وكان ترامب يشير إلى اجتماعه مع نتنياهو بمقر إقامته في أواخر يوليو/ تموز، عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة. والتقى حينها أيضًا بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كاملا هاريس.

أخبار ذات علاقة غانتس يتهم نتنياهو بـ"العبث بمصير إسرائيل"

دعوات بايدن وهاريس

وخلال فعالية، في وقت لاحق من يوم الخميس، تتناول معالجة "معاداة السامية"، انتقد ترامب دعوات بايدن وهاريس التي استمرت شهوراً لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب: "منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.. تطالب دائماً بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن ذلك "ليس من شأنه إلا منح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على غرار هجوم السابع من أكتوبر".

وتابع ترامب قائلاً: "سأقدم لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه للانتصار، لكنني أريدهم أن ينتصروا بسرعة".

ووصف ترامب أيضاً المناصرين للفلسطينيين الذين يطالبون بإنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل بأنهم "بلطجية من أنصار حماس" و"متعاطفون مع التطرف"، مهدداً باعتقالهم وترحيلهم إذا أصبح رئيساً.

يذكر أن بايدن كان قد طرح اقتراحاً لوقف إطلاق النار من 3 مراحل، في خطاب ألقاه في 31 مايو/ أيار.

وتحاول واشنطن والوسطاء، منذ ذلك الحين، ترتيب صفقة لوقف إطلاق النار في غزة مقابل إعادة الرهائن، لكنهم يواجهون عقبات متكررة.