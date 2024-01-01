صحفي بغزة يروي لـ "إرم نيوز" تفاصيل قاسية عن استهداف عائلته‬

روى الصحفي حمزة حماد، وهو من سكان شمال قطاع غزة، تفاصيل قاسية بشأن قصف المنزل الذي نزح إليه مع عائلته.

وقال في حديث لـ "إرم نيوز": "كنت أجلس برفقة عائلتي في العتمة نتابع الأخبار ونستمع إلى أصوات الانفجارات والصواريخ التي تنهمر كالمطر على بيوت الآمنين، وفجأة انقلب كل شيء رأسًا على عقب ولم أشعر سوى بحروق في كافة أنحاء جسدي أفقدتني القدرة على الحركة".

وأضاف حماد: "لم أكن أقوى على الحراك والجميع من حولي ينزف ويطلب النجدة وأنا لا أستطيع فعل أي شيء، وتعرض عمي ونجله لإصابات بالغة الخطورة أدت إلى مقتلهم فيما بعد فيما تعرض باقي أفراد العائلة لإصابات مختلفة".