صحفي بغزة يروي لـ "إرم نيوز" تفاصيل قاسية عن استهداف عائلته
روى الصحفي حمزة حماد، وهو من سكان شمال قطاع غزة، تفاصيل قاسية بشأن قصف المنزل الذي نزح إليه مع عائلته.
وقال في حديث لـ "إرم نيوز": "كنت أجلس برفقة عائلتي في العتمة نتابع الأخبار ونستمع إلى أصوات الانفجارات والصواريخ التي تنهمر كالمطر على بيوت الآمنين، وفجأة انقلب كل شيء رأسًا على عقب ولم أشعر سوى بحروق في كافة أنحاء جسدي أفقدتني القدرة على الحركة".
وأضاف حماد: "لم أكن أقوى على الحراك والجميع من حولي ينزف ويطلب النجدة وأنا لا أستطيع فعل أي شيء، وتعرض عمي ونجله لإصابات بالغة الخطورة أدت إلى مقتلهم فيما بعد فيما تعرض باقي أفراد العائلة لإصابات مختلفة".
وتابع: "لقد كان موقفاً قاسياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، انتظرنا طواقم الإسعاف طويلًا ولكن دون جدوى، حينها أشرت لأخي الأكبر باستخدام الهاتف الخلوي وإطلاق مناشدة عاجلة بضرورة التوجه إلى عنوان البيت لإجلاء الجرحى وإنقاذ حياتهم".
واستطرد حماد: "تم إجلاؤنا بسيارات خاصة إلى مجمع الشفاء الطبي وسط القصف والدمار، ونزف الجرحى بغزارة قبل أن يتلقوا العلاج بسبب خروج المنظومة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة عن العمل تمامًا بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية".
وأكد الصحفي حماد أن القطاع الصحفي أحد أهم القطاعات التي يتم استهدفها خلال الحرب الجارية، حيث قضى نحو 120 صحفيًا وصحفية جرّاء استهدافات اسرائيلية مباشرة لهم ولعائلاتهم.
وختم حديثه قائلًا: "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بحق المدنيين هي مجازر وعمليات تطهير عرقي تحتاج إلى تدخل دولي فوري وعاجل لحماية الشعب الفلسطيني".