طالبت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة ومعالجة تداعيات الفيضانات الشديدة التي خلفت أضراراً جسيمة في جميع أنحاء محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت المنظمة في بيان إن الأمطار الغزيرة في ليلة 6 أغسطس، تسببت في فيضانات شديدة في جميع أنحاء المحافظة، بما في ذلك مدينة الحديدة، ما أسفر، عن مقتل 30 شخصاً وفقدان 5 آخرين، وهي أرقام ليست نهائية بعد.

وأضاف البيان أن "الأمطار ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، وأدت إلى تشريد العديد من السكان، معظمهم من النازحين داخليًا، وكذلك إغلاق الطرق والخدمات العامة".

وتابع أنه "تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في القرى في جميع أنحاء المحافظة، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن إحدى القرى قد جرفتها الفيضانات بالكامل. وغمرت المياه الشوارع والمنازل، ما أجبر السكان على الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً. كما كان هناك انقطاع كامل أو جزئي للتيار الكهربائي".

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وأوضح أن "المياه غمرت مستشفى باجل والمراكز الصحية في مديريات (المراوعة والزيدية والزهرة)، وألحقت أضراراً جسيمة في مركز السل، ودمرت جميع المعدات والأدوية فيه".

وأشار إلى أن "المياه الملوثة وخدمات الصرف الصحي المتدهورة، زادت خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه".

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن "المياه الراكدة التي خلفتها الفيضانات تخلق بيئة خصبة لتكاثر البعوض، ما يثير مخاوف بشأن احتمال تفشي الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الملاريا وحمى الضنك. وتشكل هذه المخاطر الصحية تهديداً كبيراً للسكان الأشد ضعفاً”.

ونقل البيان عن ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها إلى اليمن، الدكتور أرتورو بيسيغان: "في البلدان المتأثرة بالنزاعات مثل اليمن، تكون آثار تغيّر المناخ جسيمة بشكل خاص. إن تراكم آثار النزاعات المستمرة مع الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل الفيضانات والظواهر المناخية الشديدة، يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية”.

وأضاف بيسيغان أن "تدمير الملاجئ وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب الفيضانات سيؤثر على العديد من الناس في اليمن، ما يجعل التعافي من أثر النزاع أمراً أكثر صعوبة بالنسبة للمجتمعات. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة ومعالجة المترتبات طويلة الأجل لتغير المناخ في البلاد".

وأكدت المنظمة أنها أرسلت 35 حقيبة صحية أساسية للطوارئ بين الوكالات، و15 حقيبة لمكافحة الحصبة وغيرها من الإمدادات الطبية إلى الحديدة.