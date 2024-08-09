تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يُظهر مسيرة تحتفي بتعيين يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحماس، يتقدمها الداعية الفلسطيني محمود الحسنات.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا وسط إشارة إلى هتافات "الحسنات" الحماسية خلال التظاهرة.

https://web.facebook.com/61555386434064/posts/122165511086179547/?app=fbl&_rdc=1&_rdr

وبالتحقّق من المقطع تأكد أنه يعود للعام 2021 حين نظّم ناشطون تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول في تركيا، ما يعني أن المنشور المتداول "زائف".

وتشير المعلومات الحقيقية للمقطع إلى أنه لتظاهرة ضمن عدد من الفعاليات المشابهة التي شهدتها إسطنبول، في العام 2021، احتجاجًا على العنف في القدس.