أعلنت أستراليا أنها ستتولى قيادة "قوة المهام المشتركة 153" التابعة للقوات البحرية المشتركة (CTF)، اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب بيان للوزارة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها أستراليا قيادة "قوة المهام المشتركة 153"، وفق البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتأسست "قوة المهام المشتركة 153" في أبريل/ نيسان 2022، وتركز على الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وجرى تعزيز تلك القوة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ردًّا على هجمات ميليشيا الحوثي على حركة الشحن البحري والملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وتنفذ أستراليا عمليات أمنية بحرية في الشرق الأوسط في إطار عملية "مانيتو" منذ عام 1990، وقد تولت سابقًا قيادة فرقتيْ العمل 150 و152.