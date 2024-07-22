لاقت مقترحات التعديل الأول لقانون جوازات السفر العراقية رقم (32) لسنة 2015 استهجان الشارع العراقي، مطالبين بإلغاء حق احتفاظ المسؤولين الحكوميين وعوائلهم بالجوازات الدبلوماسية مدى الحياة.

وأنهى مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها، السبت، مناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، وسط معارضة كبيرة من قبل المشرعين.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الخفاجي، إن "قضية الجوازات الدبلوماسية باتت لا يمكن السكوت عنها، خصوصا أن التعديل الجديد للقانون سيمنح حاملي الجواز حق الاحتفاظ به مدى الحياة، في مخالفة لكل القوانين الدستورية".

وأضاف، لـ "إرم نيوز" أن "الجواز الدبلوماسي يمنح بهدف تسهيل مهمة العامل في المراكز الحكومية التي تحتاج للسفر بسلاسة خارج البلاد، لكن ينتهي بعد تنحي المسؤول أو الموظف الرفيع المستوى الحامل للجواز بعد خروجه من المنصب، ولا يمكن أن يكون له ولعائلته مدى الحياة".

وكشف الخفاجي أن التعديل الجديد يمنح المسؤولين المتقاعدين جواز سفر دبلوماسي بأثر رجعي.

ويوجد في العراق أربعة أنواع من الجوازات تمنح وفق القانون، وتتمثل بالجواز الدبلوماسي الذي يمنح من قبل رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للوزراء والنواب والعاملين في السلك الدبلوماسي، والثاني الخاص، الذي يمنح للمهمات الرسمية، ويشمل العاملين في وزارة الخارجية.

أما الثالث فهو جواز سفر الخدمة، الذي يمنح لكبار ضباط الجيش والشرطة والشخصيات العسكرية والأمنية، فضلا عن جواز السفر العادي الذي يمنح للمواطنين العاديين، ويكون نافذا لمدة ثماني سنوات، وقابلاً للتجديد وفق الشروط والضوابط المعمول بها.

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"حصانة للفاسدين"

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، عن إصدار وزارة الخارجية العراقية 45 ألف جواز دبلوماسي، بينها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي أو موظفين بوزارة الخارجية.

وقالت عضو اللجنة، سروة عبد الواحد، إن "هناك فوضى في عملية منح الجوازات الدبلوماسية، وصلت إلى 45 ألف جواز، وهذا لا يمكن القبول به، خصوصا أن الجواز العراقي يحتل مراتب متدنية قياسا بجوازات دول العالم".

وأضافت، لـ "إرم نيوز"، أن "التوزيع العشوائي للجوازات الدبلوماسية يفقدها قيمتها، ويسيء لسمعة العراق دوليا، ونخشى من عقوبات دولية قد تلغي الاعتراف بالجواز العراقي بشكل كلي".

بدوره، يرى الخبير القانوني، سيف عادل في حديث لـ "إرم نيوز"، أن "بعض الأحزاب السياسية تمنح شخصيات متورطة جوازات دبلوماسية، بهدف حصوله على حصانة دبلوماسية، لأن حامل هذا النوع من الجوازات يمنع من الاعتقال، ويتمتع بمعاملة خاصة في المطارات والدول".



وأضاف، أن "حامل هذا الجواز حتى لو كانت بحقه قضايا فساد سيتمكن من الخروج من المطار بسهولة، خصوصا إن لم يصدر حكم بحقه".

من جهته، أكد الخبير القانوني علي التميمي، ضرورة إجراء مراجعات لتعليمات قانون الجوازات، وتقنين الفئات التي يجب منحها الجوازات الدبلوماسية.

وقال لـ "إرم نيوز"، إن "عملية منح الجوازات الدبلوماسية لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع لقوانين دولية، ووفقا لاتفاقية فيينا لعام 1961، فإنه يتم منح 1.000 جواز دبلوماسي لكل 100 ألف نسمة، وتعد هذه الاتفاقيات ملزمة للدول، ومخالفتها يعني تعريض البلد لعقوبات دولية".

ودعا التميمي إلى "ضرورة تعديل قانون الجوازات ليكون منح الجوازات الدبلوماسية أو الخدمة أو الخاصة لمن يستحق، لا لعوائل الأشخاص وأولادهم وكأنه تركة أو إرث، فهذا يخالف اتفاقية فيينا لعام 1961".

وطالما أثار الجواز الدبلوماسي جدلا واسعا في الشارع العراقي، خاصة مع منح الخارجية العراقية ذلك النوع من الجوازات إلى شخصيات غير دبلوماسية، ومنهم عارضات أزياء وناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 104 عالميا عام 2024 وفقا لمؤشر "غايد" لترتيب جواز السفر، إذ يسمح لحامله بالدخول إلى 30 دولة فقط بدون تأشيرة.