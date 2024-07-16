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العالم العربي

سلطنة عُمان تعلن إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة "الوادي الكبير"

سلطنة عُمان تعلن إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة "الوادي الكبير"
دورية تابعة للشرطة العُمانيةالمصدر: إعلام عُماني
قحطان العبوش
قحطان العبوش
16 يوليو 2024، 3:09 م

أعلنت شرطة عمان السلطانية، اليوم الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار في منطقة "الوادي الكبير" بمحافظة مسقط.

وأشارت شرطة عمان السلطانية، في بيان لها، عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى أن الحادث خلف 9 قتلى و28 مصاباً من جنسيات مختلفة.

وقالت الشرطة، في بيانها، إن الحادثة "أسفرت عن وفاة 5 أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة".

وأضاف البيان أن الهجوم نتج عنه "إصابة 28 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

وذكر بيان شرطة عمان السلطانية أنه تم نقل المصابين إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

وشددت الشرطة على تواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة، وفق البيان.

 

سلطنة عمان

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