9 قتلى و21 جريحا بقصف منزلين وسط غزة

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلين مأهولين وسط قطاع غزة، بعدة صواريخ؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلين مأهولين بالمدنيين وسط قطاع غزة في غارتين منفصلتين، حيث تم قصف منزل في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات؛ ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين بينهم طفلان وسيدة، وجرح 9 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلًا مأهولًا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، بصاروخين على الأقل، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين وجرح 12 آخرين وُصفت جراحهم بالخطيرة.