9 قتلى و21 جريحا بقصف منزلين وسط غزة
استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلين مأهولين وسط قطاع غزة، بعدة صواريخ؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في القطاع، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلين مأهولين بالمدنيين وسط قطاع غزة في غارتين منفصلتين، حيث تم قصف منزل في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات؛ ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين بينهم طفلان وسيدة، وجرح 9 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، منزلًا مأهولًا في بلدة الزوايدة وسط القطاع، بصاروخين على الأقل، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين وجرح 12 آخرين وُصفت جراحهم بالخطيرة.
وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الطوارئ فيه الدكتور خليل الدقران، إن "9 مواطنين وصلوا المستشفى عبارة عن جثث هامدة جرّاء قصف إسرائيلي لمنزلين وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يزيد على 20 جريحا بعضهم بجراح خطيرة".
وأضاف الدقران لـ"إرم نيوز": "نعمل كل ما بوسعنا في ظل انعدام الإمكانات الطبية وشح في عدد الكادر، ونواجه صعوبة بالغة في التعامل مع الجرحى ذوي الإصابات البالغة؛ لعدم توفر مستلزمات طبية مهمة لإجراء العلاج اللازم لهم".